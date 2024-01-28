Десятки оленей вышли к людям из леса в Краснодарском крае

Диких животных заметили около поселка Кубань в Гулькевичском районе.

Десятки оленей грациозно ходили по полю около леса по дороге к государственному заказнику «Кавказский» и попали в объектив местных жителей, ставших невольными свидетелями фауны, сообщает пресс-служба администрации поселения Кубань.

Встретить оленей в лесах Краснодарского края довольно непросто. Они, как и почти все дикие животные, очень робкие, пугливые и скрытные. В подавляющем большинстве случаев дикие олени безопасны для людей, однако, к ним лучше не приближаться на близкое расстояние.

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