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Десятки оленей вышли к людям из леса в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/desyatki-olenej-vyshli-k-lyudyam-iz-lesa-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Десятки оленей вышли к людям из леса в Краснодарском крае
Фото администрации поселения Кубань

Диких животных заметили около поселка Кубань в Гулькевичском районе.

Десятки оленей грациозно ходили по полю около леса по дороге к государственному заказнику «Кавказский» и попали в объектив местных жителей, ставших невольными свидетелями фауны, сообщает пресс-служба администрации поселения Кубань.

Встретить оленей в лесах Краснодарского края довольно непросто. Они, как и почти все дикие животные, очень робкие, пугливые и скрытные. В подавляющем большинстве случаев дикие олени безопасны для людей, однако, к ним лучше не приближаться на близкое расстояние.

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