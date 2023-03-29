За загрязнение Черного моря с Новороссийского морпорта взыщут 20 млн рублей

Иск Росприроднадзора о взыскании ущерба с ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) за экологический вред Черному морю удовлетворил Арбитражный суд Краснодарского края.

Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования подало иск по итогам проверки водоохранной зоны и акватории моря в границах порта. Ее провели специалисты Росприроднадзора в мае 2021 года.

В ходе проверки установили, что площадь загрязнения в районе причалов порта составила более 1 тыс. кв. м. В связи с этим Новороссийский морпорт признали виновным в нарушении и назначили штраф в 220 тыс. рублей, а также установили размер причиненного Черному морю вреда в 20 млн рублей.

Однако в установленный срок Новороссийский морской торговый порт сумму не оплатил, поэтому Росприроднадзор обратился в суд. Требования истца были удовлетворены, суд признал расчет ущерба верным и указал на подтверждение вины в загрязнении моря, сообщает «РБК Краснодар».

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