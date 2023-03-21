ФАС предложила установить твердый тариф на транспортировку нефти из Волгограда в Новороссийск

Тариф на транспортировку нефтепродуктов со станции «Тингут» Волгоградской области до морского порта «Новороссийск» будет установлен на три года.

Оказывать услуги будет ООО «Газпром нефтехим Салават». Установка долгосрочных тарифов приведет к совершенствованию конкуренции между поставщиками топлива. Сейчас нефтепродуктопроводы работают по режиму распределенного базиса поставки: бензин и дизель доставляются везде, где пролегают трубы.

Благодаря введению долгосрочных тарифов снизится нагрузка на ж/д транспорт. Также это позволит спрогнозировать затраты на транспортировку нефти по магистральной трубе, сообщает пресс-служба ФАС России.

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