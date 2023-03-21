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ФАС предложила установить твердый тариф на транспортировку нефти из Волгограда в Новороссийск

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/fas-predlozhila-ustanovit-tverdyj-tarif-na-transportirovku-nefti-iz-volgograda-v-novorossijsk
ФАС предложила установить твердый тариф на транспортировку нефти из Волгограда в Новороссийск
Фото drpepperscott230, pixabay.com

Тариф на транспортировку нефтепродуктов со станции «Тингут» Волгоградской области до морского порта «Новороссийск» будет установлен на три года.

Оказывать услуги будет ООО «Газпром нефтехим Салават». Установка долгосрочных тарифов приведет к совершенствованию конкуренции между поставщиками топлива. Сейчас нефтепродуктопроводы работают по режиму распределенного базиса поставки: бензин и дизель доставляются везде, где пролегают трубы.

Благодаря введению долгосрочных тарифов снизится нагрузка на ж/д транспорт. Также это позволит спрогнозировать затраты на транспортировку нефти по магистральной трубе, сообщает пресс-служба ФАС России.

Читайте также: в 2025 году завершат расширение нефтепровода к порту Новороссийска.

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