В 2025 году завершат расширение нефтепровода к порту Новороссийска

О планах в 2025 году завершить расширение нефтепроводов к портам Приморск и Новороссийск 15 марта сообщил министр энергетики Николай Шульгинов.

На выступлении в Госдуме Шульгинов рассказал, что для увеличения поставок нефти в страны АТР порт Козьмино расширили на более чем 10% с учетом трубопроводной инфраструктуры.

«Продолжается реализация других приоритетных проектов по этой дорожной карте, в том числе расширение магистральных нефтепроводов в направлениях порта Приморск и порта Новороссийск, завершение запланировано на 2025 год», — цитирует министра энергетики ТАСС.

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