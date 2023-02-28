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Почти 67 млн рублей направят на реконструкцию Туапсинского морпорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-67-mln-rublej-napravyat-na-rekonstruktsiyu-tuapsinskogo-morporta
Почти 67 млн рублей направят на реконструкцию Туапсинского морпорта
Фото tmtp.ru

Второй этап реконструкции планируют завершить в конце августа 2023 года.

Сейчас на портале госзакупок АО «Туапсинский морской торговый порт» опубликовало заявку на поиск подрядчика. Начальная цена контракта — 66 млн 882 тыс. 36 рублей.

Подрядчик должен будет усилить причалы № 9 и № 10, а также выполнить разворотный круг в акватории порта, защиту каменной постели, навеску отбойных устройств и дноуглубительные работы. Заявки принимают до 10 марта, итоги подведут 31 марта.

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