Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

На пяти причалах яхтенной марины в Геленджике завершили строительные работы

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-pyati-prichalah-yahtennoj-mariny-v-gelendzhike-zavershili-stroitelnye-raboty
На пяти причалах яхтенной марины в Геленджике завершили строительные работы
Фото пресс-службы ГК "Стройтрансгаз"

На специально оборудованной гавани на 100% готов Южный мол, на 74% — Северный. Сооружения будут защищать акваторию марины от волн.

Основные строительные работы закончили на пяти причалах. Также обустроили судоподъемное сооружение и слип для спуска катеров на воду.

Для беспрепятственного прохода судов углубляют дно акватории марины и пассажирского района. Общий объем работ — 325 тыс. куб. м. После выполнения работ самая глубокая отметка составит -7,5 м.

Специалисты завершили насыпь искусственного земельного участка площадью почти 1 га. Там расположилась инфраструктура гавани. Также завершается берегоукрепление протяженностью 517,3 м.

Строительные работы на объекте планируют закончить летом 2023 года, сообщает пресс-служба ГК «Стройтрансгаз».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 100 млрд рублей обойдется строительство яхтенной марины в Геленджике.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Курганинском районе
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
В мэрии Краснодара рассказали, кому можно бесплатно пользоваться городскими парковками
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Неделя профилактики онкологических заболеваний стартует на Кубани
Неделя профилактики онкологических заболеваний стартует на Кубани
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. В Краснодаре неизвестные жестоко убили уличную собаку
  5. На пяти причалах яхтенной марины в Геленджике завершили строительные работы
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях