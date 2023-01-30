На пяти причалах яхтенной марины в Геленджике завершили строительные работы

На специально оборудованной гавани на 100% готов Южный мол, на 74% — Северный. Сооружения будут защищать акваторию марины от волн.

Основные строительные работы закончили на пяти причалах. Также обустроили судоподъемное сооружение и слип для спуска катеров на воду.

Для беспрепятственного прохода судов углубляют дно акватории марины и пассажирского района. Общий объем работ — 325 тыс. куб. м. После выполнения работ самая глубокая отметка составит -7,5 м.

Специалисты завершили насыпь искусственного земельного участка площадью почти 1 га. Там расположилась инфраструктура гавани. Также завершается берегоукрепление протяженностью 517,3 м.

Строительные работы на объекте планируют закончить летом 2023 года, сообщает пресс-служба ГК «Стройтрансгаз».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 100 млрд рублей обойдется строительство яхтенной марины в Геленджике.