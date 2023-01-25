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В 100 млрд рублей обойдется строительство яхтенной марины в Геленджике

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-100-mlrd-rublej-obojdetsya-stroitelstvo-yahtennoj-mariny-v-gelendzhike
В 100 млрд рублей обойдется строительство яхтенной марины в Геленджике
Фото Vincent Gerbouin, pexels.com

В Геленджике планируется возведение комплекса береговой структуры в морпорту и многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина». Срок реализации проекта рассчитан до 2027 года.

Строительство яхтенной марины оценивается в 100 млрд рублей. Сейчас идет строительство Южного и Северного молов, причалов марины, а также берегоукрепление. По береговой части продолжаются проектные работы.

Многофункциональный рекреационный комплекс «Геленджик Марина» вошел в Стратегию социально-экономического развития Геленджика до 2030 года. Документ в конце декабря прошлого года приняли депутаты города-курорта, сообщает «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике яхтенный клуб сможет принимать первые суда с третьего квартала 2022 года. Полностью возведение капитальных причалов планировали завершить в 2026 году.

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