В 100 млрд рублей обойдется строительство яхтенной марины в Геленджике
Экономика
25.01.2023 09:27
В Геленджике планируется возведение комплекса береговой структуры в морпорту и многофункционального рекреационного комплекса «Геленджик Марина». Срок реализации проекта рассчитан до 2027 года.
Строительство яхтенной марины оценивается в 100 млрд рублей. Сейчас идет строительство Южного и Северного молов, причалов марины, а также берегоукрепление. По береговой части продолжаются проектные работы.
Многофункциональный рекреационный комплекс «Геленджик Марина» вошел в Стратегию социально-экономического развития Геленджика до 2030 года. Документ в конце декабря прошлого года приняли депутаты города-курорта, сообщает «РБК Краснодар».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Геленджике яхтенный клуб сможет принимать первые суда с третьего квартала 2022 года. Полностью возведение капитальных причалов планировали завершить в 2026 году.
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