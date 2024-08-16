За задержку рейса в Сочи оштрафовали иркутскую авиакомпанию «ИрАэро»

Транспортная прокуратура провела проверку в отношении авиакомпании «ИрАэро» о защите прав потребителей.

Установили, что в мае перевозчик допустил длительные задержки рейсов — 9 часов в аэропорту Иркутска из-за отсутствия резервного воздушного судна, а также от 16 до 22 часов — в аэропорту Сочи из-за технической неисправности самолета.

Авиакомпания не обеспечила своевременное размещение пассажиров в гостинице. В связи с этим вынесли представление руководителю авиакомпании, по результатам рассмотрения которого приняли меры, направленные на устранение нарушений закона и дальнейшее их недопущение.

Кроме того, перевозчика привлекли к административной ответственности за несоответствие предоставляемых услуг требованиям законодательства и назначили штраф, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

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