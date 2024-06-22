Рейс Анталья — Сочи вернулся в аэропорт из-за подозрения о столкновении с птицей
Общество
22.06.2024 15:09
Турецкий рейс авиакомпании Azur Air вернулся в аэропорт вылета спустя короткое время после взлета.
Самолет Boeing 757 успешно сел, сейчас проводят технический осмотр судна.
«Это была инициатива капитана судна. Пока нет точных данных, но у него были подозрения, что с самолетом могла столкнуться птица. Вскоре специалисты установят, есть ли какие-то неполадки», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта вылета.
Все пассажиры находятся на борту, экстренной ситуации нет, добавил собеседник агентства.
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