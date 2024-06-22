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Рейс Анталья — Сочи вернулся в аэропорт из-за подозрения о столкновении с птицей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rejs-antalya-sochi-vernulsya-v-aeroport-iz-za-podozreniya-o-stolknovenii-s-ptitsej
Рейс Анталья — Сочи вернулся в аэропорт из-за подозрения о столкновении с птицей
Фото azurair.ru

Турецкий рейс авиакомпании Azur Air вернулся в аэропорт вылета спустя короткое время после взлета.

Самолет Boeing 757 успешно сел, сейчас проводят технический осмотр судна.

«Это была инициатива капитана судна. Пока нет точных данных, но у него были подозрения, что с самолетом могла столкнуться птица. Вскоре специалисты установят, есть ли какие-то неполадки», — сообщает ТАСС со ссылкой на представителя аэропорта вылета. 

Все пассажиры находятся на борту, экстренной ситуации нет, добавил собеседник агентства. 

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