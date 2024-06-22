Сочи и Батуми впервые связало прямое авиасообщение

Из аэропорта Сочи 22 июня вылетел первый в истории воздушной гавани рейс в грузинский Батуми.

Полеты обслуживает авиакомпания Red Wings на самолете Sukhoi Superjet 100.

На первом рейсе было 90 пассажиров. Первой пассажиркой, которая зарегистрировалась на рейс, стала жительница Новосибирска.

Пассажиров из России утром благополучно встретили в Грузии, а первых прилетевших из Батуми в Сочи традиционно окатили водной аркой.

Полеты Сочи — Батуми будут выполняться два раза в неделю:

по средам вылет из Сочи — в 07:20, из Батуми — 10:05;

по субботам вылет из Сочи — 07:00, из Батуми — 10:15 (по местному времени).

Время в пути составляет около 55 минут, сообщает пресс-служба Международного аэропорта Сочи.

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