Между Сочи и Благовещенском запустили прямой авиарейс

Самолет авиакомпании iFly, выполняющий рейс по маршруту Благовещенск — Сочи, утром 2 июня приземлился в международном аэропорту столицы Приамурья.

По традиции борт встретили водяной аркой. Уточняется, что ранее рейса без транзитной пересадки из Благовещенска в Сочи не было. Это стало возможным благодаря строительству новой современной полосы в аэропорту Благовещенска, сообщает минтранс Амурской области.

Полеты будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

«Этот летний сезон покажет востребованность направления, надеемся, что авиаперевозчик сделает этот маршрут постоянным в наш регион», — отметила замминистра транспорта Амурской области Светлана Попова.

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