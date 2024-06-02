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Между Сочи и Благовещенском запустили прямой авиарейс

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/mezhdu-sochi-i-blagoveshhenskom-zapustili-pryamoj-aviarejs
Между Сочи и Благовещенском запустили прямой авиарейс
Фото t.me/mintrans_amur

Самолет авиакомпании iFly, выполняющий рейс по маршруту Благовещенск — Сочи, утром 2 июня приземлился в международном аэропорту столицы Приамурья. 

По традиции борт встретили водяной аркой. Уточняется, что ранее рейса без транзитной пересадки из Благовещенска в Сочи не было. Это стало возможным благодаря строительству новой современной полосы в аэропорту Благовещенска, сообщает минтранс Амурской области. 

Полеты будут выполняться по четвергам и воскресеньям.

«Этот летний сезон покажет востребованность направления, надеемся, что авиаперевозчик сделает этот маршрут постоянным в наш регион», — отметила замминистра транспорта Амурской области Светлана Попова.

Читайте также: прямое авиасообщение между Сочи и Нижневартовском откроют с 5 июня.

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