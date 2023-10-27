За вымогательство 5 млн рублей у подзащитной будут судить адвоката в Краснодаре

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно со следователями СКР в июне этого года. В октябре материалы уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере направили в суд.

По версии следствия, адвокат адвокатской палаты Краснодарского края защищал фигурантку уголовного дела о незаконной банковской деятельности и обороте платежей. В июне адвокат во время личной встречи с другой подозреваемой и ее адвокатом сообщил им, что за 5 млн рублей сможет оказать содействие, чтобы фигурантке смягчили меру пресечения, а ее счета не арестовывали. Также злоумышленник обещал помощь в прекращении уголовного преследования сына фигурантки.

О поступившем предложении женщина и ее адвокат вместе сообщили в краевое следственное управление. Во время встречи с адвокатом 13 июня женщина передала ему 5 млн рублей, после чего злоумышленника задержали сотрудники ФСБ, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. Вину в преступлении обвиняемый признал в полном объеме. Он сообщил, что не имел возможности исполнить взятые на себя обязательства и вводил женщину в заблуждение. Подозреваемый находится под стражей, расследование завершено, материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в Прикубанский районный суд Краснодара. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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