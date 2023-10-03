Экс-адвокату суд дал 2,5 года колонии за вымогательство 2,5 млн рублей в Сочи

Преступление раскрыли и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в октябре вынес в сентябре Адлерский районный суд.

По данным суда, в мае 2022 года к женщин-адвокату обратился знакомый с просьбой представлять в суде интересы его партнера, который являлся ответчиком по иску мэрии Сочи о признании объекта капитального строительства самостроем и его сносе.

Адвокат согласилась и попросила передать ей 2,5 млн рублей, которые якобы предназначались для чиновников. По словам злоумышленницы, деньги могли поспособствовать в принятии решения об отказе в удовлетворении иска. В действительности адвокат собиралась деньги присвоить. Мужчина сообщил о поступившем предложении в правоохранительные органы. Подозреваемую задержали во время получения ею всей суммы.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. В суде подсудимая полностью признала вину. Суд назначил подсудимой 2,6 года лишения свободы в колонии общего режима. Женщина отправится отбывать наказание после того, как ее ребенку исполнится 14 лет. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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