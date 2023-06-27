В Краснодаре будут судить адвоката, который обещал осужденному уменьшить срок за взятку в 1,1 млн рублей

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В июне расследование в отношении 39-летнего летнего адвоката адвокатской палаты Краснодарского края, которого обвиняют в покушении на мошенничество, завершили.

По версии следствия, адвокат узнал о том, что осужденный на 7 лет за пособничество в убийстве мужчина ходатайствует о зачете двух лет содержания под судебным контролем во Франции в ожидании экстрадиции в счет назначенного лишения свободы. Адвокат решил заработать на этом деле и сказал осужденному, что за 1,1 млн рублей сможет повлиять на положительное решение суда. При этом адвокат сказал, что 1 млн рублей он передаст в суд. На самом деле злоумышленник собирался присвоить всю сумму себе и повлиять на решение суда не мог.

Вечером 15 марта этого года знакомый осужденного встретился с адвокатом на улице Сормовской и передал ему всю сумму. После этого злоумышленника задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество. В ходе предварительного следствия обвиняемый вину признал в полном объеме. Расследование завершено. Материалы дела с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направили в Советский районный суд Краснодара. Адвокату грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

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