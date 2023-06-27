В Приморско-Ахтарске экс-сотруднику ИК дали 1,9 года колонии и штраф за взятку от осужденного

Бывший начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК №11 подозревался в получении 50 тыс. рублей от осужденного. Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в сентябре 2021 года сотрудник исправительной колонии решил получить взятку в 50 тыс. рублей от одного из заключенных. За эти деньги он предложил осужденному за незаконный оборот наркотиков мужчине поощрение и положительную характеристику для использования при рассмотрении вопроса об УДО.

Требования подозреваемый передал через другого осужденного и предоставил реквизиты счета своего знакомого, на который нужно было перевести деньги. Знакомый злоумышленника не знал о его преступных намерениях, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.

Деньги на указанный счет родственники осужденного перевели 5 сентября. После этого деньги по просьбе подозреваемого перевели на счет его знакомой, которая их обналичила. Получив деньги, подозреваемый предоставил документы, на основании которых было вынесено постановление о поощрении осужденного. На мужчину завели уголовное дело.

Суд приговорил 30-летнего мужчину к одному году и девяти месяцам лишения свободы со штрафом в размере 300 тыс. рублей. Кроме того, его на три года лишили права занимать должности на госслужбе, в органах местного самоуправления. Отбывать наказание мужчине предстоит в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

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