Двоих экс-полицейских осудили за получение взяток от продавца сахарной ваты в Сочи

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В июне суд вынес приговор в отношении бывших сотрудников полиции в возрасте 42 и 33 лет, которых обвиняли в получении взятки группой лиц по предварительному сговору.

По данным следствия, полицейский патрульно-постовой службы отдела полиции 3 июля 2022 года во время службы выявил мужчину, который незаконно торговал сахарной ватой. Мужчину доставили его в отдел для решения вопроса о привлечении его к административной ответственности. Через некоторое время в отдел приехал владелец четырех торговых точек и предложил полицейскому взятку за непривлечение к административной ответственности его самого и продавца.

Полицейский сообщил о предложении командиру взвода. Вместе они вступили в сговор и попросили у предпринимателя 30 тыс. рублей в качестве первой части взятки. В тот же вечер злоумышленники на одной из улиц Адлерского района получили деньги и потребовали еще по 50 тыс. рублей с каждой торговой точки. После этого 7 июля предприниматель передал полицейским еще 10 тыс. рублей, после чего обратился в полицию. Затем 11 июля 2022 года при получении взятки в размере 200 тыс. рублей полицейских задержали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. В ходе следствия обвиняемые полностью признали свою вину. Суд назначил каждому по 7 лет лишения свободы в колониях строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.