За выкрикивание лозунга экстремистской организации на посту ДПС на 15 суток арестовали жителя Сочи

Решение в отношении 50-летнего местного жителя вынес Лазаревский районный суд Сочи

По данным суда, 24 марта на посту ДПС «Магри» сотрудники ДПС остановили автомобиль, пассажир которого выкрикивал лозунги, являющееся приветствием признанных экстремистскими и запрещенных на территории РФ организаций.

В суде мужчина полностью признал вину и объяснил свои действия тем, что не знал закон. Суд назначил ему 15 суток административного ареста. Постановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Читайте также: за демонстрацию нацистской символики на посту ГИБДД в Сочи 19-летний парень получил 10 месяцев колонии.