За выкрикивание лозунга экстремистской организации на посту ДПС на 15 суток арестовали жителя Сочи
Происшествия
11.04.2023 12:52
Решение в отношении 50-летнего местного жителя вынес Лазаревский районный суд Сочи
По данным суда, 24 марта на посту ДПС «Магри» сотрудники ДПС остановили автомобиль, пассажир которого выкрикивал лозунги, являющееся приветствием признанных экстремистскими и запрещенных на территории РФ организаций.
В суде мужчина полностью признал вину и объяснил свои действия тем, что не знал закон. Суд назначил ему 15 суток административного ареста. Постановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Читайте также: за демонстрацию нацистской символики на посту ГИБДД в Сочи 19-летний парень получил 10 месяцев колонии.
Популярные новости
- На курорте «Роза Хутор» в Сочи прошел фестиваль BoogelWoogel. Фоторепортаж
- В Краснодаре ночью 3,5 часа тушили крупный пожар на складе покрышек
- Погоны с парадного кителя Сталина продают за 1 млн рублей в Краснодаре
- Родителей 3-летнего мальчика, который гулял без присмотра, привлекут к ответственности в Анапе
- Краснодарская компания по озеленению требует с фирмы бизнесмена Сергея Галицкого 36 млн рублей
- Запретить вылов дельфинов в России для развлечения могут с 1 марта 2024 года