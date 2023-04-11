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За выкрикивание лозунга экстремистской организации на посту ДПС на 15 суток арестовали жителя Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-vykrikivanie-lozunga-ekstremistskoj-organizatsii-na-postu-dps-na-15-sutok-arestovali-zhitelya-sochi
За выкрикивание лозунга экстремистской организации на посту ДПС на 15 суток арестовали жителя Сочи
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Решение в отношении 50-летнего местного жителя вынес Лазаревский районный суд Сочи

По данным суда, 24 марта на посту ДПС «Магри» сотрудники ДПС остановили автомобиль, пассажир которого выкрикивал лозунги, являющееся приветствием признанных экстремистскими и запрещенных на территории РФ организаций.

В суде мужчина полностью признал вину и объяснил свои действия тем, что не знал закон. Суд назначил ему 15 суток административного ареста. Постановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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