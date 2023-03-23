За демонстрацию нацистской символики на посту ГИБДД в Сочи 19-летний парень получил 10 месяцев колонии

Преступление пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в отношении 19-летнего жителя Республики Крым по делу о пропаганде и публичном демонстрировании нацистской атрибутики и символики вынес Лазаревский районный суд Сочи.

По данным суда, 21 июля Ялтинский городской суд Крыма признал парня виновным в совершении административного правонарушения по статье о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики.

После этого, 22 октября молодой человек ехал за рулем, его остановили сотрудники ДПС на посту «Магри» для проверки документов. Во время досмотра злоумышленник продемонстрировал находившиеся при нем квалификационный нагрудный знак люфтваффе «Пилот» (Пилотский знак германских ВВС), а также эмблему третьей танковой дивизии СС «Мертвая голова» (Totenkopf), которые являются символикой нацистской Германии периода Второй мировой войны. Также парень продемонстрировал изображение флага нацистской Германии на своем мобильном телефоне, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде обвиняемый полностью признал себя виновным. Приговор был постановлен в особом порядке. Суд назначил ему 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. Предметы с запрещенной символикой у осужденного изъяли, они подлежат уничтожению.

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