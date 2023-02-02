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В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-zhenshhinu-oshtrafovali-na-2-tys-rublej-za-ekstremistskuyu-frazu-na-korejskom-yazyke
В Сочи женщину оштрафовали на 2 тыс. рублей за экстремистскую фразу на корейском языке
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Решение по делу об административном правонарушении в феврале вынес Центральный районный суд Сочи.

По данным суда, 38-летняя жительница Сочи 1 февраля разместила в мессенджере надпись на корейском языке, перевод которой являлся установленной атрибутикой приветствия организаций, деятельность которых признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

Возбудили дело об административном правонарушении о пропаганде или публичном демонстрировании нацистской атрибутики или символики, а также атрибутики или символики экстремистских организаций.

В суде нарушительница вину признала в полном объеме и попросила назначить минимальное наказание. Суд оштрафовал ее на 2 тыс. рублей. Постановление в законную силу не вступило, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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