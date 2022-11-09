В Анапе на фонаре около парка военной техники неизвестные нарисовали свастику
Происшествия
09.11.2022 13:34
В полиции Анапы по факту произошедшего проводят проверку.
О вандализме в соцсетях сообщили очевидцы. По словам местных жителей, на аллее, ведущей к парку военной техники на Симферопольском шоссе, кто-то нарисовал свастику на светильниках уличного освещения.
В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о том, что по факту выявленной публикации назначили проверку, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение, пишет портал «АиФ-Юг».
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