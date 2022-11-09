В Анапе на фонаре около парка военной техники неизвестные нарисовали свастику

Фото t.me/pva_anapa

В полиции Анапы по факту произошедшего проводят проверку.

О вандализме в соцсетях сообщили очевидцы. По словам местных жителей, на аллее, ведущей к парку военной техники на Симферопольском шоссе, кто-то нарисовал свастику на светильниках уличного освещения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о том, что по факту выявленной публикации назначили проверку, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение, пишет портал «АиФ-Юг».

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