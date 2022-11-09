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В Анапе на фонаре около парка военной техники неизвестные нарисовали свастику

Происшествия
09.11.2022 13:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-anape-na-fonare-okolo-parka-voennoj-tehniki-neizvestnye-narisovali-svastiku
В Анапе на фонаре около парка военной техники неизвестные нарисовали свастику
Фото t.me/pva_anapa

В полиции Анапы по факту произошедшего проводят проверку.

О вандализме в соцсетях сообщили очевидцы. По словам местных жителей, на аллее, ведущей к парку военной техники на Симферопольском шоссе, кто-то нарисовал свастику на светильниках уличного освещения.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили о том, что по факту выявленной публикации назначили проверку, в ходе которой выяснят все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное решение, пишет портал «АиФ-Юг».

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