За выходные в Краснодарском крае в ДТП погибли 11 человек

Всего с 22 по 24 сентября на дорогах Кубани произошло 61 ДТП.

В результате дорожных происшествий в минувшие выходные в крае погибли 11 человек и еще 72 получили травмы. Из-за выезда на встречную полосу произошло 6 аварий, в которых погибли два человека и еще восемь пострадали. Из-за нарушения скоростного режима произошло 12 ДТП, в которых трое погибло и еще 14 травмировались.

Водители допустили 16 наездов на пешеходов. В результате 19 человек пострадали. Только в шести случаях ДТП произошло по вине пешеходов.

В предыдущие выходные — с 15 по 17 сентября в Краснодарском крае произошло 45 ДТП, в которых погибли 8 человек, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Новороссийске мотоцикл влетел в трактор и загорелся, погибли два человека. Смертельное ДТП произошло 25 сентября около 2:40 на улице Анапское шоссе.