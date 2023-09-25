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За выходные в Краснодарском крае в ДТП погибли 11 человек

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-vyhodnye-v-krasnodarskom-krae-v-dtp-pogibli-11-chelovek
За выходные в Краснодарском крае в ДТП погибли 11 человек
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Всего с 22 по 24 сентября на дорогах Кубани произошло 61 ДТП.

В результате дорожных происшествий в минувшие выходные в крае погибли 11 человек и еще 72 получили травмы. Из-за выезда на встречную полосу произошло 6 аварий, в которых погибли два человека и еще восемь пострадали. Из-за нарушения скоростного режима произошло 12 ДТП, в которых трое погибло и еще 14 травмировались.

Водители допустили 16 наездов на пешеходов. В результате 19 человек пострадали. Только в шести случаях ДТП произошло по вине пешеходов.

В предыдущие выходные — с 15 по 17 сентября в Краснодарском крае произошло 45 ДТП, в которых погибли 8 человек, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: в Новороссийске мотоцикл влетел в трактор и загорелся, погибли два человека. Смертельное ДТП произошло 25 сентября около 2:40 на улице Анапское шоссе.

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