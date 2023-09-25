В Новороссийске мотоцикл влетел в трактор и загорелся, погибли два человека

Смертельное ДТП произошло 25 сентября около 2:40 на улице Анапское шоссе.

Предварительно, неустановленный водитель мотоцикла BMW не справился с управлением и на большой скорости врезался в трактор, выполнявший дорожные работы.

После столкновения мотоцикл загорелся. Его водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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