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В Новороссийске мотоцикл влетел в трактор и загорелся, погибли два человека

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-novorossijske-mototsikl-vletel-v-traktor-i-zagorelsya-pogibli-dva-cheloveka
В Новороссийске мотоцикл влетел в трактор и загорелся, погибли два человека
Фото из соцсетей

Смертельное ДТП произошло 25 сентября около 2:40 на улице Анапское шоссе.

Предварительно, неустановленный водитель мотоцикла BMW не справился с управлением и на большой скорости врезался в трактор, выполнявший дорожные работы.

После столкновения мотоцикл загорелся. Его водитель и пассажир от полученных травм скончались на месте. Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

Читайте также: водитель легковушки погиб в жестком лобовом ДТП на встречке в Армавире. Смертельная авария произошла 24 сентября в 20:50 на 8 км автодороги Армавир-Отрадная.

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