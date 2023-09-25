Водитель легковушки погиб в жестком лобовом ДТП на встречке в Армавире

Смертельная авария произошла 24 сентября в 20:50 на 8 км автодороги Армавир-Отрадная.

Предварительно, водитель автомобиля «Нива», двигаясь в сторону трассы «Кавказ», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль ВАЗ-2114.

В результате ДТП 35-летний водитель ВАЗ-2114 погиб на месте от полученных травм. Полицейские устанавливают обстоятельства дорожного происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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