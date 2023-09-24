Под Краснодаром погиб водитель «Приоры», влетев в ограждение на высокой скорости

Смертельное ДТП произошло 24 сентября в 7:45 на 39 км федеральной автодороги А-146 в районе хутора Науменков в Северском районе.

По предварительной информации, 40-летний водитель автомобиля Lada Priora, ехавший в сторону Краснодара, не справился с управлением на закругленном участке дороги, вошел в неуправляемый занос и врезался в ограждение.

От удара «Приору» отбросило на полосу попутного движения. В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм.

Полицейские устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

Читайте также: «Газель» после ДТП вылетела на тротуар и насмерть сбила пешехода в Краснодаре. Авария произошла 24 сентября около 12:30 на пересечении улиц Российской и Солнечной.