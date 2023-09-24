«Газель» после ДТП вылетела на тротуар и насмерть сбила пешехода в Краснодаре

Авария со смертельным исходом произошла 24 сентября около 12:30 на пересечении улиц Солнечной и Российской в Прикубанском округе.

Известно, что 27-летний водитель «Газели» выехал на перекресток на запрещенный сигнал светофора. Там он врезался в автомобили Skoda и Renault. После столкновения с двумя иномарками «Газель» на скорости выехала на тротуар, где в этот момент были люди.

Сбитый 19-летний пешеход от полученных травм умер в больнице. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливают полицейские, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

В ряде пабликов появилась информация, что после аварии водитель «Газели» якобы покинул место происшествия. Однако в полиции эту информацию опровергли. В МВД уточнили, что виновника ДТП доставили в отдел полиции. С ним начал работу следователь.

Читайте также: водитель «Приоры» погиб, влетев в ограждение на высокой скорости в Краснодарском крае. Смертельное ДТП произошло 24 сентября в 7:45 на 39 км федеральной автодороги А-146 в районе хутора Науменков в Северском районе.