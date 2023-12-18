За выходные в ДТП в Краснодарском крае погибли 13 человек

Всего с 15 по 17 декабря на Кубани зафиксировали 56 дорожно-транспортных происшествий.

В результате аварий погибли 13 человек и еще 64 пострадали. Из-за выездов на полосу встречного движения произошло 5 ДТП, в которых 6 человек погибли и 7 получили травмы. По причине нарушения скоростного режима 14 аварий, в которых один человек погиб и еще 20 пострадали.

Кроме того, водители за выходные 14 раз наехали на пешеходов. В результате 2 человека погибли и еще 12 оказались травмированы, сообщает Госавтоинспекция Кубани.

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