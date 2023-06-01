За время реализации программы «Кубанское долголетие» более 1 тыс. пожилых людей нашли приемные семьи

Программа поддержки активного долголетия включает в себя различные социальные технологии, которые способствуют укреплению здоровья и увеличению продолжительности жизни старшего поколения.

Программу «Кубанское долголетие» реализуют в рамках «Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года».

В частности, в программу входит технология создания приемных семей для пенсионеров и инвалидов. Суть такой приемной семьи состоит в совместном проживании и ведении общего хозяйства. На Кубани уже создали 938 приемных семей. В них живут 1 тыс. 25 пожилых людей и инвалидов.

При учреждениях соцобслуживания действуют пункты бесплатного проката технических средств реабилитации. За прошлый год их услугами воспользовались свыше 3 тыс. человек. Кроме того, в центрах соцобслуживания работают школы по уходу за пожилыми. Там близкие пенсионеров и соцработники обучаются ухаживать за тяжелобольными. Ежегодно в таких школах проходят обучение свыше 10 тыс. человек. Также пенсионерам и инвалидам предоставляют услуги сиделок. Этой возможностью в 2022 году воспользовались свыше 1,6 тыс. человек.

Помимо этого при учреждениях соцобслуживания действуют клубы по интересам, где пожилые люди могут проводить свободное время. Там ведут занятия по истории народного творчества, обучению рукоделию и спортивные занятия. В прошлом году работали 267 клубов. Из них 10 спортивных, в которых занимались постоянно более 6,7 тыс. пожилых людей.

Особой популярностью среди пожилых людей пользуется социальный туризм. Он включает в себя экскурсии по краю, посещение памятных мест, культурных и исторических памятников. Ежегодно в таких мероприятиях участвуют свыше 1 тыс. человек.

В прошлом году на Кубани внедрили новый проект — «Посиделки у дома». В теплое время года для пожилых людей организуют турниры по шашкам и шахматам, танцевальные и песенные конкурсы, лекции о ЗОЖ, профилактике заболеваний. В Краснодаре также организуют марафоны по скандинавской ходьбе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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