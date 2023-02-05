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За время после теракта на Крымском мосту через Керченскую переправу перевезли 80 тыс. пассажиров

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-vremya-posle-terakta-na-krymskom-mostu-cherez-kerchenskuyu-perepravu-perevezli-80-tys-passazhirov
За время после теракта на Крымском мосту через Керченскую переправу перевезли 80 тыс. пассажиров
Фото пресс-службы Минтранса РФ

С начала работы Керченской паромной переправы с 9 октября по 5 февраля через пролив в обе стороны перевезли 80 тыс. 17 пассажиров, 61 тыс. 134 единицы автотранспорта и 6 тыс. 800 ж/д вагонов.

Всего паромы выполнили 1 тыс. 977 рейсов.

Сейчас по проливу действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Порывы достигают 12-17 м/с.

По прогнозам синоптиков, в проливе без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +1…3°С, температура воды в море +3…4°С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Читайте также: ранее очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае выросла до 86 машин.

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