За время после теракта на Крымском мосту через Керченскую переправу перевезли 80 тыс. пассажиров
Общество
05.02.2023 13:04
С начала работы Керченской паромной переправы с 9 октября по 5 февраля через пролив в обе стороны перевезли 80 тыс. 17 пассажиров, 61 тыс. 134 единицы автотранспорта и 6 тыс. 800 ж/д вагонов.
Всего паромы выполнили 1 тыс. 977 рейсов.
Сейчас по проливу действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра. Порывы достигают 12-17 м/с.
По прогнозам синоптиков, в проливе без существенных осадков, видимость хорошая, высота волн 70-120 см, температура воздуха +1…3°С, температура воды в море +3…4°С, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.
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