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Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае увеличилась до 86 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-v-krasnodarskom-krae-uvelichilas-do-86-mashin
Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае увеличилась до 86 машин
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За сутки паромы «Лаврентий», «Керченский-2», «Ейск» и «Мария» переправили через Керченский пролив 272 автомобиля и 321 пассажира.

В настоящее время на накопительной парковке в поселке Ильич очереди на паром ожидают 86 автомобилей. Большую часть составляют грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. Для водителей работает столовая, организован пункт обогрева. Также на стоянке работают волонтеры. Остальные накопительные площадки в Краснодарском крае находятся в резерве.

На Кубани продолжают действовать ограничения проезда большегрузов к Керченской переправе. Проехать по краю и переправиться в Крым на паромах разрешается грузовикам с приоритетными грузами. К ним относятся продукты и товары первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 1 февраля в очереди на паром на Кубани ожидали 55 автомобилей.

 

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