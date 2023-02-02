Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае увеличилась до 86 машин

За сутки паромы «Лаврентий», «Керченский-2», «Ейск» и «Мария» переправили через Керченский пролив 272 автомобиля и 321 пассажира.

В настоящее время на накопительной парковке в поселке Ильич очереди на паром ожидают 86 автомобилей. Большую часть составляют грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. Для водителей работает столовая, организован пункт обогрева. Также на стоянке работают волонтеры. Остальные накопительные площадки в Краснодарском крае находятся в резерве.

На Кубани продолжают действовать ограничения проезда большегрузов к Керченской переправе. Проехать по краю и переправиться в Крым на паромах разрешается грузовикам с приоритетными грузами. К ним относятся продукты и товары первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 1 февраля в очереди на паром на Кубани ожидали 55 автомобилей.