Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 55 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-stoyat-55-mashin
В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 55 машин
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За прошедшие сутки 4 парома переправили через Керченский полив 261 автомобиль и 313 пассажиров.

В настоящее время на парковке в поселке Ильич очереди на переправу ожидают 55 машин. В основном это большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. Организовано дежурство волонтеров, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки находятся в резерве.

С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли свыше 76,8 тыс. пассажиров, 58,3 тыс. автомобилей и 6,4 тыс. ж/д вагонов.

На Кубани продолжают действовать ограничения проезда грузовиков к Керченской переправе. Проехать по территории края и переправиться в Крым на паромах разрешается только фурам с приоритетными грузами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: движение по обеим сторонам Крымского моста планируют открыть к середине марта.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Проезд по трассе М-4 «Дон» на участке дальнего западного обхода Краснодара будет платным
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
Кубанские участники СВО выступили против концерта Александра Реввы в Краснодаре
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
СВОи люди: кто из известных россиян участвует в спецоперации на Украине
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Жителей Кубани и Адыгеи предупредили о начале военных учений на полигоне в Молькино
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Пьяная семейная пара в ресторане выкрикивала украинские лозунги в Краснодаре
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Новороссийске хирурги достали из пищевода 3-летнего мальчика двухрублевую монету
  2. Леопард-2 и Челленджер-2: сравниваем их с Т-72Б3 и Т-90М
  3. Бард народа — 85 лет Владимиру Высоцкому
  4. Представители Абрамовича опровергли информацию о передаче им Украине 3 млрд долларов
  5. ПФК «Кубань» объявил о трансфере полузащитника, осужденного в Швеции за наркотики
  6. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России
Прямой эфир
Мы в соцсетях