В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 55 машин

За прошедшие сутки 4 парома переправили через Керченский полив 261 автомобиль и 313 пассажиров.

В настоящее время на парковке в поселке Ильич очереди на переправу ожидают 55 машин. В основном это большегрузы с продуктами и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. Организовано дежурство волонтеров, работает столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки находятся в резерве.

С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли свыше 76,8 тыс. пассажиров, 58,3 тыс. автомобилей и 6,4 тыс. ж/д вагонов.

На Кубани продолжают действовать ограничения проезда грузовиков к Керченской переправе. Проехать по территории края и переправиться в Крым на паромах разрешается только фурам с приоритетными грузами, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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