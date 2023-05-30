За вовлечение 30 девушек в проституцию будут судить 16 участников преступного сообщества в Краснодаре

В полиции Краснодара завершили расследование в отношении лидера преступного сообщества и 15 его участников в возрасте от 33 до 50 лет, которые занимались организацией занятий проституцией.

По данным следствия, в 2009 году 52-летний директор ночного клуба в Краснодаре создал преступное сообщество, участники которого вовлекали женщин в занятие проституцией. В структуру организации входили 5 управляющих, 3 учредителя, 7 администраторов и начальник охраны. Девушек подыскивали в соцсетях. Им предлагали высокооплачиваемую работу танцовщиц в элитном заведении. Когда девушки приходили на собеседование, им предлагали заниматься проституцией.

Девушек, которые соглашались на предложение, контролировали и штрафовали за любое нарушение установленного порядка. Также на пострадавших оказывали психологическое давление, им угрожали применением насилия и принуждали против их воли продолжать заниматься проституцией. За 13 лет злоумышленники вовлекли в противоправную деятельность не менее 30 девушек, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Во время обыска дома у лидера преступной группы нашли оружие и боеприпасы. Трое обвиняемых были заключены под стражу, шестеро — под домашним арестом. Один обвиняемый находится под подпиской о невыезде, еще один под залог. Пятерым подозреваемым избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемым грот до 20 лет лишения свободы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за организацию преступного сообщества и вовлечение женщин в занятие проституцией задержали 51-летнего владельца ночного клуба «Эгоист» и 14 его соучастников в Краснодаре. Девушек заставляли работать с применением насилия.