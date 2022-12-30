Владельца ночного клуба «Эгоист» в Краснодаре подозревают в бандитизме и организации проституции
Происшествия
30.12.2022 13:57
За организацию преступного сообщества и вовлечение женщин в занятие проституцией задержали 51-летнего владельца ночного клуба «Эгоист» и 14 его соучастников.
Сообщается, что девушек заставляли работать с применением насилия. В результате рейда полицейские выявили и пресекли преступную деятельность клуба. Лидер криминальной группы и его сообщники задержаны.
Расследование продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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