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Владельца ночного клуба «Эгоист» в Краснодаре подозревают в бандитизме и организации проституции

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/vladeltsa-nochnogo-kluba-egoist-v-krasnodare-podozrevayut-v-banditizme-i-organizatsii-prostitutsii
Владельца ночного клуба «Эгоист» в Краснодаре подозревают в бандитизме и организации проституции
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За организацию преступного сообщества и вовлечение женщин в занятие проституцией задержали 51-летнего владельца ночного клуба «Эгоист» и 14 его соучастников.

Сообщается, что девушек заставляли работать с применением насилия. В результате рейда полицейские выявили и пресекли преступную деятельность клуба. Лидер криминальной группы и его сообщники задержаны.

Расследование продолжается, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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