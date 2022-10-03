Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

За восемь лет «Сочи Парк» посетили свыше 8 млн туристов

Общество
03.10.2022 18:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-vosem-let-sochi-park-posetili-svyshe-8-mln-turistov
За восемь лет «Сочи Парк» посетили свыше 8 млн туристов
Фото пресс-службы мэрии Сочи

«Сочи Парк» восьмой раз получил звание лучшего в России на международном смотр-конкурсе «Хрустальное колесо — 2022».

Восьмой год подряд парк становится «Лучшим открытым парком развлечений». Оценка конкурсантов велась по нескольким критериям: количество, качество и безопасность аттракционов, а также новации года.

Как отметили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, за восемь лет работы «Сочи Парк» принял более 8 млн туристов. Только с начала 2022 года его посетили более 1,3 млн человек.

В этом году в парке проходили гастроли Цирка Никулина, ледового шоу «Аленький цветочек» и тематические семейные программы. Следующим летом руководство парка рассчитывает открыть новый водный экстремальный аттракцион «Морская царевна». Его строительство уже началось, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: «Сочи Парк» вложит 1,5 млрд рублей в строительство новых аттракционов.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
ДНР и ЛНР вошли в состав РФ в административных границах 2014 года
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Госдуму внесен законопроект об отсрочке от мобилизации для многодетных отцов
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Краснодаре загорелась квартира в многоэтажке на улице Аверкиева
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
В Сочи на ходу загорелся автобус с пассажирами
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Жителей Сочи предупредили о грозах, усилении ветра и шторме до 4 баллов
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Самый противоречивый орден Российской империи: Святой Владимир — и гражданским, и военным
  2. В Апшеронске 9-летний ребенок в кинотеатре застрял пальцем в подстаканнике
  3. Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?
  4. Под маской помощи-3: пушки и ракеты для ударов по мирным жителям
  5. Глава Абинского района объяснил происхождение густого дыма над полями
  6. Голый мужчина гулял вдоль трассы под Краснодаром
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях