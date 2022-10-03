За восемь лет «Сочи Парк» посетили свыше 8 млн туристов

Фото пресс-службы мэрии Сочи

«Сочи Парк» восьмой раз получил звание лучшего в России на международном смотр-конкурсе «Хрустальное колесо — 2022».

Восьмой год подряд парк становится «Лучшим открытым парком развлечений». Оценка конкурсантов велась по нескольким критериям: количество, качество и безопасность аттракционов, а также новации года.

Как отметили в министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, за восемь лет работы «Сочи Парк» принял более 8 млн туристов. Только с начала 2022 года его посетили более 1,3 млн человек.

В этом году в парке проходили гастроли Цирка Никулина, ледового шоу «Аленький цветочек» и тематические семейные программы. Следующим летом руководство парка рассчитывает открыть новый водный экстремальный аттракцион «Морская царевна». Его строительство уже началось, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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