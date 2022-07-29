«Сочи Парк» вложит 1,5 млрд рублей в строительство новых аттракционов

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О серьезных инвестициях, запланированных на 2023 год, сообщила генеральный директор парка Людмила Кузнецова.

«На следующий год 1,5 млрд рублей инвестиций будет вложено в «Сочи Парк». Эти средства пойдут на создание новых аттракционов», — заявила Кузнецова.

Она уточнила, что речь идет о возведении двух новых объектов, но о подробностях умолчала.

«Все наши аттракционы уникальны и выпускаются в штучных экземплярах ведущими мировыми производителями», — отметила гендиректор «Сочи Парка».

Строительство новых объектов, по словам Кузнецовой, позволит привлечь большее количество людей. Она заявила, что в 2021 году парк посетили 1,4 млн желающих. А в этом году, по ее прогнозам, посетят до 2,5 млн человек.

Сейчас в «Сочи Парке» работают более 20 аттракционов. Это самая длинная в России американская горка «Змей Горыныч», гигантский маятник «Вечный двигатель» с оборотом в 360 градусов, а также семейные, детские и водные аттракционы, сообщает ТАСС.

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