В Сочи спустя полгода простоя возобновил работу аттракцион «Жар-Птица»
Общество
27.07.2022 19:06
Самая высокая в России башня свободного падения высотой 65 метров последние 6 месяцев не работала из-за дефицита импортных деталей.
«Необходимые оригинальные запчасти были получены. Ради этого была разработана сложная логистическая схема доставки из США, и на ее реализацию потребовалось время. В настоящий момент аттракцион возобновил работу», — рассказала гендиректор «Сочи Парка» Людмила Кузнецова.
По ее словам, дефицит с деталями для «Жар-Птицы» возник из-за уникальности аттракциона. Комплектующие для него производят только под заказ.
Сейчас на территории «Сочи Парка» работают более 20 аттракционов, сообщает ТАСС.
Читайте также: в Краснодарском крае каждый седьмой из проверенных аттракционов работал с нарушениями.
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