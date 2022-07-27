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В Сочи спустя полгода простоя возобновил работу аттракцион «Жар-Птица»

Общество
27.07.2022 19:06
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-spustya-polgoda-prostoya-vozobnovil-rabotu-attraktsion-zhar-ptitsa
В Сочи спустя полгода простоя возобновил работу аттракцион «Жар-Птица»
Фото пресс-службы администрации Сочи

Самая высокая в России башня свободного падения высотой 65 метров последние 6 месяцев не работала из-за дефицита импортных деталей.

«Необходимые оригинальные запчасти были получены. Ради этого была разработана сложная логистическая схема доставки из США, и на ее реализацию потребовалось время. В настоящий момент аттракцион возобновил работу», — рассказала гендиректор «Сочи Парка» Людмила Кузнецова.

По ее словам, дефицит с деталями для «Жар-Птицы» возник из-за уникальности аттракциона. Комплектующие для него производят только под заказ.

Сейчас на территории «Сочи Парка» работают более 20 аттракционов, сообщает ТАСС.

Читайте также: в Краснодарском крае каждый седьмой из проверенных аттракционов работал с нарушениями.

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