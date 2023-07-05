За вооруженное ограбление автосалона на 23 млн рублей будут судить жителя Краснодарского края

Преступление произошло в апреле 2022 года в Севастополе. В июле расследование уголовного дела о разбое в отношении жителя Краснодарского края завершили.

По данным следствия, кубанец вместе с сообщником ворвался в автосалон «Авто-трейд» на улице Вакуленчука в Севастополе. Злоумышленники связали находившегося там сотрудника, ударили его и, угрожая похожими на пистолет предметами, требовали деньги. Пострадавший сообщил, где находится выручка. Нападавшие забрали более 23 млн рублей и скрылись.

Возбудили уголовное дело о вооруженном разбое. Обвиняемый находится под стражей. Расследование завершили, материалы дела направили в суд, сообщает пресс-служба Гагаринский районный суд Севастополя.

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