За уклонение от мобилизации контрактника посадили на 5 лет в Новороссийске

Свой поступок военнослужащий объяснил тем, что хотел временно отдохнуть и провести время по своему усмотрению, чтобы затем вернуться обратно в часть.

Согласно материалам дела, в период проведения в стране частичной мобилизации контрактник без уважительной причины не явился на службу в часть, так как хотел уклониться от исполнения обязанностей. Сотрудники военной комендатуры города-героя обнаружили его по месту жительства.

Подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. По его словам, он не хотел вовсе уклониться от военной службы и рассчитывал вернуться в часть после отдыха. Новороссийский гарнизонный военный суд признал военнослужащего виновным в уклонении от мобилизации и неявке на службу. Ему назначили 5,2 года колонии общего режима.

По словам отца осужденного, его сын в ноябре 2022 года получил травму и проходил лечение в военном госпитале. После выписки ему предоставили отпуск по болезни, в это время он находился с родителями и помогал по хозяйству.

«В войсковую часть не убыл, так как он пояснил, что контракт у него закончился. В период с 30 декабря 2022 года по 15 июня 2023 года он находился дома, на работу не устраивался, противоправных действий не совершал и помогал по хозяйству», — цитирует отца контрактника «Коммерсантъ Кубань-Черноморье».

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