В РФ впервые лишили гражданства за ложь об армии осужденного жителя Краснодара

Уроженца Молдавии, которого прошлым летом суд в Краснодаре приговорил к шести годам колонии за ложь о ВС РФ, лишили приобретенного им российского гражданства. Это первый известный случай в стране.

До этого о случаях лишения гражданства из-за приговора по статье 207.3 УК РФ известно не было.

В июле 2023 года по решению Первомайского районного суда Краснодара Александр Сомряков получил шесть лет колонии общего режима за распространение заведомо ложной информации о действиях ВС РФ. Основой уголовного дела стали его посты в соцсети о якобы имевших место преступлениях российской армии в Мариуполе и Буче, сообщает РИА «Новости».

В октябре 2023 года вступил в силу Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» № 138-ФЗ от 28.04.2023, с ним заработал механизм прекращения гражданства. Одним из оснований служат преступления, посягающие на общественную и личную безопасность. При этом решение о лишении гражданства выносят независимо от времени совершения преступления, дат приговора и принятия в гражданство.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в апреле 2022 года Сомряков опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, которое являлось ложным и было опровергнуто официальными источниками информации. На суде он частично признал свою вину. По его словам, он понимал, что информация была ложной, но опубликовал ее, чтобы «выставить на всеобщий суд» и привлечь таким образом больше подписчиков.