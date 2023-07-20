В Краснодаре мужчина получил 4 года колонии за ложь о Российской армии. Видео

Подозреваемый был выявлен и задержан сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в апреле 2022 года мужчина опубликовал на своей странице в соцсети сообщение, являющееся ложным и было опровергнуто официальными источниками информации.

В частности, злоумышленник написал о нападении ВС РФ на роддом и драмтеатр в Мариуполе, а также об убийстве мирного населения в Буче. На мужчину завели уголовное дело за распространение заведомо ложной информации о действиях Вооруженных Сил РФ.

На суде мужчина частично признал свою вину. По его словам, он понимал, что информация является ложной. Он заявил, что опубликовал ее, чтобы «выставить ее на всеобщий суд», привлечь таким образом больше подписчиков, получить «лайки» и комментарии.

Первомайский районный суд Краснодара признал мужчину виновным. Его приговорили к шести годам в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публикацией каких-либо сведений в интернете на четыре года. Защита пыталась обжаловать приговор, но его оставили без изменений. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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