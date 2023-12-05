За угрозу взорвать многоэтажку осудили «телефонного террориста» в Сочи 

Приговор по делу о сообщении заведомо ложной информации о готовящемся теракте в декабре вынес Хостинский районный суд.

По данным суда, 21 июля мужчина позвонил на номер «112» и сообщил о том, что неустановленные лица собираются взорвать имеющимися у них взрывными устройствами здания в Сочи. При этом мужчина назвал адрес многоквартирного дома, в котором сам же и жил.

На место приехали сотрудники оперативных служб. Они проверили все квартиры в доме, следов взрывных устройств не нашли.

Возбудили уголовное дело. В суде мужчина полностью признал свою вину. Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 1 год и 9 месяцев лишения свободы, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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