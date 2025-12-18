За три года «Ростелеком» проложил порядка 20 тыс. км оптоволокна на Кубани

У одного из крупнейших провайдеров страны и края есть невидимый фундамент для поставки качественного интернета и связи — это оптическая инфраструктура Краснодара.

От одной до трех минут — столько времени нужно Муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения Краснодара, чтобы сообщить жителям о ЧС. По всему городу сейчас работает 315 громкоговорителей, из них 243 — новые, модернизированные. Их установил «Ростелеком» по заказу Единой дежурной диспетчерской службы.

«Краснодар растет. Во всех точках сейчас есть эти громкоговорители. Особенность системы в том, что она современная, более защищенная. Внешние воздействия не могут препятствовать распространению сигнала. Это повышение безопасности и оповещение населения», — говорит директор краснодарского филиала «Ростелекома» Сергей Поляков.

Сотрудники компании не только построили защищенную систему оповещения, но и провели обучение по управлению ей для персонала дежурной службы.

«Модернизация МАСЦО позволила обновить перечень используемых устройств, сделать более надежными каналы связи. Руководство города крайне серьезно относится к современным вызовам и рискам, поэтому работа по совершенствованию МАСЦО будет продолжена», — сообщает заместитель директора МКУ МО Краснодара «ЕДДС» Мкртыч Кероян.

Краснодарский проект системы оповещения от провайдера в этом году отметили призом на международной выставке информационных технологий.

«Мы участвовали в номинации отраслевых проектов «Импортонезависимость в телекоммуникациях», — уточняет руководитель отдела по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком» Оксана Андросенко.

Чтобы очистить небо Краснодара от «паутины» проводов, провайдер прокладывает оптоволокно под дорогами и домами. При этом компания предоставляет возможность другим операторам арендовать ее сетевую канализацию. Чтобы такое размещение происходило грамотно, Краснодарский филиал создал свою службу аудита кабельной канализации. Главная задача — защитить сеть от сбоев.

«Наша цель — превратить вчерашнее хаотичное соседство в надежное партнерство. Там, где все работают по правилам, выигрывают тоже все», — подчеркивает директор проектов краснодарского филиала «Ростелекома» Михаил Цветков.

За последние три года провайдер проложил порядка 20 тыс. км оптоволокна в сотнях населенных пунктов края. Теперь жители частного сектора могут получить быстрый и стабильный интернет. Популярные пакетные предложения особенно выгодны для больших семей.

Например, Чигрины раньше тратили почти 1,5 тыс. рублей только на интернет. С пакетом «Семейный» они платят столько же, а услуг получают больше.

«Пять сим-карт. В них входит и интернет, и телевидение. Удобно тем, что и бюджет семейный экономим, и разговоры внутри сети бесплатно. Поэтому пользуемся все, рекомендуем друзьям», — делится жительница частного сектора Краснодара Ольга Чигрина.

«Пользователи активно переходят на тарифные планы с большим объемом трафика, дополнительными сервисами. В их числе облачное хранение или онлайн-кинотеатры. В динамике продаж мы видим, что у нас идет рост пакетных предложений», — говорит руководитель группы по развитию территорий краснодарского филиала «Ростелекома» Мария Мельниченко.

Если для семьи интернет — это вопрос удобства и экономии, то для бизнеса — основа рабочего процесса. Закупка товара, размещение информации о продукции и обслуживание клиентов — все это невозможно без стабильного подключения.

«Со своим партнером «Ростелекомом» подключили к оптическому интернету порядка 89 аптек. И на этом мы не планируем останавливаться», — рассказывает заместитель руководителя аптечной сети Елена Ларина.

В сравнении с 2024 годом, в этом году компания наблюдает увеличение спроса на проводной интернет и Wi-Fi со стороны жителей региона и коммерческих организаций. Руководство филиала связывает такой рост с ограничениями на использование мобильного интернета и с расширением своей оптической инфраструктуры.

