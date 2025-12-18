Прямой эфир

Минцифры РФ расширило «белый список» сайтов онлайн-сервисами

Общество
Фото freepik.com

В перечень сервисов, работающих при отключении мобильного интернета по соображениям безопасности, также включили ресурс «Итоги года с Владимиром Путиным». 

В обновленный «белый список» вошли сайты «Россетей», Мосбиржи, «Ситидрайва», оператора «Мотив», сервиса онлайн-рекрутинга Headhunter, сети «Вкусно — и точка» и онлайн-кинотеатра «Иви».

Кроме того, перечень пополнили ретейлерами, среди которых «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», Metro и «Петрович». 

Также в список включили сайты Совета Федерации, МВД, МЧС, портала «Объясняем РФ», «Движения первых». Из авиакомпаний добавили сайты «Аэрофлота» и «Победы», сообщает ТАСС. 

