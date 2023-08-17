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За торговлю вином и чачей из багажника машины двум жительницам Геленджика грозит крупный штраф

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-torgovlyu-vinom-i-chachej-iz-bagazhnika-mashiny-dvum-zhitelnitsam-gelendzhika-grozit-krupnyj-shtraf
За торговлю вином и чачей из багажника машины двум жительницам Геленджика грозит крупный штраф
Фото t.me/mvd_23

Сотрудники полиции во время мониторинга соцсетей выявили публикацию о продаже алкогольной продукции с багажного отделения автомобиля на одной из улиц села Кабардинка.

Полицейские прибыли на место и застали 53-летнюю женщину и ее 25-летнюю дочь, которые в районе центрального рынка незаконно торговали спиртосодержащей продукцией без разрешительной документации.

Женщины разложили на продажу пластиковые бутылки в багажнике своей иномарки. Они продавали алкоголь с наименованиями «чача», «вино» и «ликер» по стоимости от 250 до 300 рублей за 0,5 л.

Всего у женщин изъяли 254 л контрафактного алкоголя, который помещен в камеру хранения. В отношении местных жительниц составили административные материалы, им грозит штраф в размере до 50 тыс. рублей с конфискацией спиртосодержащей продукции, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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