Более 5,5 тонн суррогатного коньяка и вина изъяли с подпольного склада в Краснодарском крае

Склад, в котором производили и хранили контрафактный алкоголь, обнаружили полицейские в станице Старотитаровской Темрюкского района.

Правоохранители осмотрели подсобные помещения и обнаружили около 5,5 т алкогольной и спиртосодержащей продукции, среди которой было вино, чача и коньяк. Суррогат хранился в канистрах, бочках и пластиковых бутылках. Общая цена контрафактной алкогольной продукции превысила 800 тыс. рублей. На складе нашли и изъяли шланги, фильтры, пустую тару и другие приспособления для изготовления алкоголя, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В отношении 69-летнего владельца склада возбудили уголовное дело о незаконном производстве и хранении алкогольной и спиртосодержащей продукции. Следствие устанавливает личности всех причастных к противоправной деятельности граждан. Суррогатный алкоголь изъяли и поместили на хранение.

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