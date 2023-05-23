Более 30 тыс. литров контрафактного алкоголя изъяли с подпольных складов в Новороссийске

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками Новороссийского линейного отдела МВД России на транспорте.

По версии следствия, в 2022 году 33-летняя жительница Новороссийска купили и хранила для продажи спиртосодержащую продукцию, разлитую в бутылки с этикетками известных брендов виски. В конце декабря она продала нескольких бутылок. Экспертиза установила, что в продукции есть токсичные микропримеси, опасные для здоровья.

В отношении женщины возбудили уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Во время расследования в домах и на складах Новороссийска, станицы Натухаевской, хутора Семигорского и поселка Верхнебаканского нашли еще более 20 тыс. бутылок с водкой, виски и коньяком, а также более 2,2 тыс. канистр с этиловым спиртом, оборудование для розлива и фасовки алкоголя и акцизные марки. Всего изъяли более 30 тыс. л спиртосодержащей продукции, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливают всех причастных к производству и сбыту контрафактного алкоголя лиц. Назначен полный комплекс судебных экспертиз.

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