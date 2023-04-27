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Склад с 3,6 тоннами нелегального алкоголя обнаружили сотрудники полиции в Красноармейском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sklad-s-3-6-tonnami-nelegalnogo-alkogolya-obnaruzhili-sotrudniki-politsii-v-krasnoarmejskom-rajone
Склад с 3,6 тоннами нелегального алкоголя обнаружили сотрудники полиции в Красноармейском районе
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Контрафактную алкогольную продукцию нашли сотрудники УЭБ и ПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками ОМВД России по Красноармейскому району.

По предварительным данным, 35-летний житель хутора Трудобеликовского хранил в хозпостройке более 1,7 тыс. бутылок водки известных торговых марок, а также около 600 пятилитровых емкостей со спиртом. Всего у него нашли и изъяли более 3,6 т нелегального алкоголя. Алкоголь и спиртосодержащую продукцию мужчина хранил для дальнейшей реализации.

По факту возбудили уголовно дело о незаконном производстве и хранении алкогольной и спиртосодержащей продукции. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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