Два года условно получил житель Новокубанского района за хранение контрафактного алкоголя на 2 млн рублей

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. Приговор в отношении жителя Новокубанского района, которого обвиняли в незаконном хранении и реализации алкогольной продукции, в апреле вынес Новокубанский районный суд.

По данным следствия, в апреле прошлого года у мужчины во время обыска нашли более 6 тыс. бутылок алкогольной продукции различных наименований с этикетками известных брендов и спиртосодержащую жидкость в пластиковых бутылках и канистрах. Стоимость изъятой продукции составила почти 2 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В суде подсудимый признал вину в хранении алкоголя и заявил, что купил его для личного употребления и для дезинфекции в период пандемии. Суд назначил подсудимому 2 года условно с испытательным сроком на 4 года. Изъятую алкогольную продукцию уничтожат. Приговор вступил в законную силу.

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