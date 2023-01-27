За торговлю контрафактным алкоголем 4,5 года колонии получил житель Новороссийска

Преступную деятельность выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в сентябре 2020 года житель Новороссийска купил у неустановленного лица алкогольную продукцию без лицензии. Спиртное в бутылках с этикетками виски, коньяка, водки, текилы, вина различных производителей, а также этиловый спирт и этанол в пластиковой таре он хранил в гаражах и продавал.

В ходе обысков оперативники изъяли контрафактное спиртное на сумму свыше 3 млн рублей. Экспертиза подтвердила, что эта продукция не отвечает требованиям безопасности и может быть опасной для жизни. На подозреваемого завели уголовное дело. На суде он во всем признался и раскаялся в содеянном.

Октябрьский районный суд признал его виновным. Путем частичного сложения с условным лишением свободы на 4 года по приговору суда от 19 марта 2020 года за хранение наркотиков, мужчине назначили 4 года и 6 месяцев в колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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