За татуировки с запрещенной символикой на 15 суток арестовали туриста в Сочи

Сотрудники ППС задержали 44-летнего приезжего из Екатеринбурга в Лазаревском районе Сочи.

Мужчина находился на пляже и демонстрировал окружающим татуировки на теле с изображением запрещенной символики. На нарушителя составили административный протокол. Суд приговорил мужчину к 15 суткам ареста, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

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