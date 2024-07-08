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За татуировки с запрещенной символикой на 15 суток арестовали туриста в Сочи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/za-tatuirovki-s-zapreshhennoj-simvolikoj-na-15-sutok-arestovali-turista-v-sochi
За татуировки с запрещенной символикой на 15 суток арестовали туриста в Сочи
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Сотрудники ППС задержали 44-летнего приезжего из Екатеринбурга в Лазаревском районе Сочи.

Мужчина находился на пляже и демонстрировал окружающим татуировки на теле с изображением запрещенной символики. На нарушителя составили административный протокол. Суд приговорил мужчину к 15 суткам ареста, сообщает пресс-служба УВД по городу Сочи.

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