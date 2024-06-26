Выкрикивавший экстремистские лозунги турист проведет неделю в СИЗО в Сочи

В полицию поступило сообщение о том, что возле отеля в поселке Красная Поляна мужчина выкрикивал запрещенные фразы.

Правоохранители прибыли на место и застали туриста за скандированием экстремистских лозунгов. Нарушитель оказал сопротивление и попытался скрыться, но его задержали и доставили в отдел полиции. Задержанным оказался 31-летний житель Москвы.

В отношении нарушителя составили протоколы об административных правонарушениях за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции и публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов страны и ее граждан.

Суд назначил мужчине 7 суток административного ареста, а также штраф 30 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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